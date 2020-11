Wohnprojekt Salvatorgärten: Überwiegend Zustimmung bei den Stadträten

Foto: Architekturbüro Stammler

Im Bau– und Umweltausschuss des Gemeinderats hat es am Mittwoch überwiegend Zustimmung und Begeisterung angesichts der Pläne für das Projekt „Wohnen in den Salvatorgärten“ gegeben. Projektentwickler und Investor Gerald Feig hatte dazu seine Pläne seit der ersten Präsentation überarbeitet.

Donnerstag, 12. November 2020

Heino Schütte

28 Sekunden Lesedauer



Lob erntete Feig auch für sein Bemühen, das direkte Gespräch mit der Bürgerschaft und Kritikern des Projekts gesucht zu haben. Dadurch seien auch viele Anregungen in das Vorhaben eingeflossen. Gerald Feig beschrieb erneut ein Wertekonzept, das in diesem Projekt stecke. Er wolle keine normaleWohnanlage bauen, sondern eine, die Rücksicht nehme auf diesen besonderen, kulturhistorischen Standort und auf zukunftsträchtige Wohnformen. Mehr über das Projekt und die Stellungnahmen der Stadträte am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

