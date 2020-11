Beim Abbiegen heftig gerammt: Frau schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag zwischen Pfahlbronn und Haghof. Ein nachfolgendes Fahrzeug hatte ihren Wagen gerammt.

Die Frau fuhr die Landesstraße in Richtung Haghof entlang und wollte an der Einmündung in Richtung Petershaldenhof links abbiegen. Dies bemerkte der hinter ihr fahrendeJahre alte VW-​Fahrer nicht und fuhr auf den stehenden Mazda der Frau auf. Der Mazda überschlug sich nach der Kollision und kam auf dem Dach zum Liegen. Hierbei verletzte sich die Frau schwer, sie wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Der Unfallverursacher selbst wurde vorsorglich ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert; ob er beim Unfall auch verletzt wurde, ist bislang unklar. An beiden Pkw entstand Totalschaden, dessen Gesamthöhe auf rundEuro geschätzt wird. Beide Autos mussten abgeschleppt werden, die Straße blieb aufgrund des Rettungseinsatzes und der erforderlichen Bergungsarbeiten den ganzen restlichen Vormittag in beide Richtungen gesperrt.

