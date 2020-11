Großeinsatz: Feuerwehr Mutlangen rettet 270 Kindern das Martinsfest

Fotos: Heino Schütte

Einen ganz außergewöhnlichen Großeinsatz bewältigte am Freitagabend die Freiwillige Feuerwehr Mutlangen unter der Einsatzleitung von Bürgermeisterin Stephanie Eßwein. Sie rettete 270 Kindern das von Corona beeinträchtigte Martins– und Laternenfest. Ein echter Lichtblick und Riesenspaß in ganz Mutlangen.

Freitag, 13. November 2020

Heino Schütte

34 Sekunden Lesedauer



270

Eigentlich wäre jetzt am Freitagabend in Mutlangen der große Martins– und Laternenumzug angesagt gewesen. Doch die traditionelle Großveranstaltung fiel der Corona-​Pandemie zum Opfer. Dafür gab es eine tolle Feuerwehr-​Aktion. Mit vier Einsatzfahrzeugen waren Bürgermeisterin Stephanie Eßwein und die Brandschützer in Mutlangen unterwegs. Wo am Straßenrand Kinder mit Lampions standen, machte die Feuerwehr Halt und überraschte die Jungen und Mädchen mit einem kleinen Präsent.Kinder hatten sich zu dieser spannenden Aktion angemeldet. Etliche Familie machten aus der Aktion kurzerhand ein kleines Garagen– oder Terrassenfest, um ihrem Nachwuchs das Warten auf die Feuerwehr so kurzweilig wie möglich zu gestalten.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



410 Aufrufe

136 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Mutlangen ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb