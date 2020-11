Mit einer Depression im Lockdown: Eine Betroffene berichtet

Der dunkle November ist für viele Menschen mit psychischen Vorbelastungen kein einfacher Monat. Dazu kommt dieses Jahr der Lockdown. Eine Betroffene berichtet, wie sie damit umgeht.

Wenn die Gedanken in meinem Kopf spuken, rufe ich niemanden an“, erzählt eine Endsechzigerin aus Gmünd, nennen wir sie Karin Schulze (Name von der Redaktion geändert). „Aber es ist gut, wenn man sich selber sagen kann, dass diese Tiefpunkte vorübergehen.“Ihr persönlicher war vor Jahrzehnten. „Ich hab echt gedacht, das Leben ist nichts mehr wert. Irgendwann bist du soweit, dass du denkst, du bist nicht richtig.“Das irgendetwas nicht mehr stimmte, merkte Schulze. Wildfremde Leute sprachen sie an und fragten ob es ihr nicht gut gehe. „Ich hab in den Spiegel geschaut und mein eigenes Gesicht nicht wieder erkannt.“ Sie spricht von unhaltbaren familiären Verhältnissen, die in einem „schrecklichen Ereignis“ gründeten. Sie wurde in Winnenden eingewiesen, wo sie Dr. Gerhard Jäger kennenlernte. Er ist Teamleiter und Berater beim Sozialpsychiatrischen Dienst in Schwäbisch Gmünd.

