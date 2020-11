Straße zwischen Pfahlbronn und Haghof gesperrt

Die Landesstraße 1155 zwischen Pfahlbronn und Haghof ist aktuell wegen eines Unfalls gesperrt. Nach Angaben der Polizei hat sich ein Pkw überschlagen.

Freitag, 13. November 2020

Manfred Laduch

Zum genaueren Unfallhergang konnte die Pressestelle des Polizeipräsidiums Aalen noch keine Angaben machen. Allerdings wurde mitgeteilt, dass der Fahrer/​die Fahrerin bei dem Unfall verletzt wurde. Genaueres gibt es später per Update und am Samstag in der Rems-​Zeitung.

