Rettungseinsatz: Am Bucher Stausee steckt ein Piepmatz im Schlamm fest

Symbolfoto: hs

Viele Spaziergänger sind aktuell (Samstagnachmittag) Zeugen eines ungewöhnlichen Rettungseinsatzes am Bucher Stausee und drücken den Feuerwehrleuten die Daumen. Ein Vogel steckt hilflos im Schlamm fest.

Samstag, 14. November 2020

Heino Schütte

22 Sekunden Lesedauer



Tierschützer hatten die Feuerwehr alarmiert. Die Unglücksstelle befindet sich abseits der Holzbrücke am westlichen Seeufer. Das Problem: Der See ist derzeit teils abgelassen. In den Flachwasserzonen liegen größere Schlammablagerungen frei. Die Ersthelfer konnten an den hilflosen Vogel nicht herankommen, weil sie selbst einzusinken drohten. Nun kann nur noch die Feuerwehr helfen. Leitern wurden ausgelegt, um den Piepmatz aus seiner misslichen Lage zu befreien.

122 Aufrufe

88 Wörter

42 Minuten Online



