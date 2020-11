Unfallträchtiges Wochenende: Motorradunfälle bei Heubach und Hohenstaufen

Symbolfoto: hs

Zwischen Lenglingen und Hohenstaufen hat sich am Sonntagnachmittag ein schwerer Motorradunfall ereignet. Fast gleichzeitig verunglückte ein Zweiradfahrer bei Heubach.

Sonntag, 15. November 2020

Heino Schütte

16

Bedingt durch das fast noch spätsommerlich-​sonnige Wetter sind an diesem Wochenende viele Zweiradfahrer unterwegs gewesen. Das hatte auch seine Schattenseiten: Bereits am Samstag stieß ein-​Jähriger mit seinem Leichtkraftrad bei Wißgoldingen mit einem Pkw zusammen. Nun am Sonntagnachmittag kommen Meldungen über zwei weitere verunglückte Motorradfahrer. Die Unfälle ereigneten sich zweitlich kurz hintereinander zwischen Heubach und Bartholomä und zwischen Lenglingen und Hohenstaufen. Erneut soll es Verletzte geben. Näheres ist noch nicht bekannt. Rettungsdienst und Polizei sind vor Ort.

