Zugang zu Kliniken weiter eingeschränkt

Aufgrund der weiter steigenden Infektionszahlen im Ostalbkreis gelten zum Schutz der Patienten und Mitarbeiter ab Mittwoch, 18 . November, weitere Zugangsbeschränkungen für Besucher in den Kliniken des Ostalbkreises.

Montag, 16. November 2020

„Bitte nehmen Sie gegebenenfalls vorab mit der Information /​Pforte der jeweiligen Klinik Kontakt auf“, appelliert die Verwaltung der Kliniken im Ostalbkreis. Es soll vermieden werden, dass Personen im Krankenhaus vor der Tür stehen und dann abgewiesen werden müssen, weil die Voraussetzungen für ein Besuchsrecht nicht erfüllen.Besuche beziehungsweise die Begleitung von Patienten zur Behandlung sind in den Krankenhäusern im Ostalbkreis ab Mittwoch nur noch in folgenden Situationen möglich:- Besuch eines Elternteils eines kranken Kindes- Begleitpersonen von Patienten, bei denen es medizinisch notwendig ist- im Sterben liegende sowie verstorbene Patienten- Väter/​Begleitperson dürfen bei der Geburt/​Kaiserschnitt anwesend sein.- Väter/​Begleitperson dürfen die Partnerin und das Neugeborene auf der Entbindungsstation für eine Stunde am Tag besuchen (Besuche von Geschwisterkindern sowie weiteren Angehörigen sind leider nicht möglich)

