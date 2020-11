Lockdown: Halbzeit-​Bilanz vom Ostalb-​Landrat

Seit zwei Wochen befindet sich der Ostalbkreis im Teil-​Lockdown. Landrat Dr. Joachim Bläse zieht eine Halbzeit-​Bilanz, die nicht besonders erfreulich ausfällt.

„Seit einer Woche unterstützen uns deshalb weitere 20 Soldatinnen und Soldaten, insgesamt also 40 , bei der Kontaktaufnahme mit Infizierten und Kontaktpersonen“, so Landrat Dr. Joachim Bläse. „Stand 16 . November, 24 Uhr sind gegenüber dem Vortag 56 neue Infizierte hinzugekommen, sodass seit Beginn der Pandemie im Ostalbkreis 4087 Menschen mit Corona infiziert wurden. Die Zahl der an und mit Corona Verstorbenen ist inzwischen auf 58 angestiegen.“





Welche Konsequenzen sich daraus ergeben, steht am 18 . November in der Rems-​Zeitung!



Seit. November gilt ein bundesweiter Teil-​Lockdown mit dem Ziel, das Corona-​Infektionsgeschehen zu verlangsamen und die-​Tage-​Inzidenz wieder unterNeuinfektionen jeEinwohner zu senken. Im Ostalbkreis zeichnet sich indes noch kein signifikanter Rückgang der Infektionszahlen ab. RundNeuinfektionen hat das Gesundheitsamt des Landratsamts in den letzten sieben Tagen gezählt – darunter eine Vielzahl an Infizierten in Pflegeeinrichtungen.

