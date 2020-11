Lockdown light trifft auch die Einzelhändler

Der Lockdown light trifft nicht nur Gastronomen und Hotels, sondern auch die Einzelhändler. Die dürfen allmorgendlich zwar ihre Türen öffnen, bekommen aber deutlich zu spüren, dass weniger Frequenz herrscht. Die RZ hat sich umgehört.

Auch die vielen Menschen, die bei sonnigem Wetter am Samstag in der Gmünder Innenstadt und in den Einzelhandelsgeschäften unterwegs waren, können nicht darüber hinwegtäuschen, dass seit Beginn des zweiten Lockdowns insgesamt weniger Menschen in die Stadt kommen. Weniger Frequenz bedeutet weniger Umsatz.







In der Dienstagausgabe berichtet die RZ von der aktuellen Lage der Einzelhändler und den Gedanken, die Dr. Christof Morawitz, Vorsitzender des Handels– und Gewerbevereins, dazu hat.



