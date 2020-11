Projekt Albturm: Bei Heubach könnte ein einzigartiger Aussichtsturm entstehen

60 Meter wäre der Albturm das höchste Holzbauwerk Deutschlands. Mit deutlicher Mehrheit — bei drei Gegenstimmen — bewegt sich der Heubacher Gemeinderat nun auf ein bundesweit einzigartiges Projekt zu: „Albturm Zukunftsforum Heubach“. Zunächst geht es um Teilnahme an einem Wettbewerb für Fördermittel. Mit einer Höhe vonMeter wäre der Albturm das höchste Holzbauwerk Deutschlands.

Dienstag, 17. November 2020

Heino Schütte

2030

11

5

2030

60

Die Bürgervertreter gaben am Dienstagabend grünes Licht für die Beteiligung am Wettbewerb RegioWIN, das fünf Millionen Euro Förderung am insgesamtMillionen Euro teuren Projekt versprechen könnte. „Dieser Entwurf hat schon jetzt eine große Anziehungskraft entfacht und führt die Menschen virtuell heute bereits zusammen. Das ist viel mehr als nur ein Aussichtsturm.“ Mit diesen Worten spornte gestern Abend Bürgermeister Frederick Brütting den Heubacher Gemeinderat dazu an, das Projekt „Albturm Zukunftsforum Heubach“ weiter und mutig anzugehen. Der Antrag für Teilnahme am Förderwettbewerb RegioWinsei noch lange kein Baubeschluss, doch man dürfe diese Chance nicht versäumen, so dazu der Tenor der Stellungnahmen der Stadträte. Für das Zukunftsprojekt, das auch Fragen zum Klimaschutz und der Digitalisierung aufgreifen will, soll die alte Richtfunkstation der Bundeswehr nahe des Park– und Spielplatzes Stock umgewandelt werden. Die Holzkonstruktion soll rund um den rundMeter hohen Funkmast aus Beton himmelwärts wachsen. Ausführlicher Bereicht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

