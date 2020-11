Nach Schließung: Wie es mit der Hebebühne in Straßdorf weitergeht

Für manche Straßdorfer gehörte die Hebebühne als feste Institution zum Sonntag dazu. Doch diese Abende sind nun Geschichte. Veranstalter Rolf Irtenkauf hat sich dazu entschieden, die Spielstätte aufzugeben. Was erlebt hat und welche Pläne er für die Zukunft hat.

Die Hebebühne in Straßdorf bleibt geschlossen. „Seit Wochen wäge ich das Pro und Kontra ab — ich überlege dies und das — aber es gibt nur einen Weg. Ich werde den Kultur Club Hebebühne nicht mehr öffnen“, schreibt Veranstalter Rolf Irtenkauf auf seiner Homepage. Auch wenn es gerade keinen Lockdown gäbe, darf er mit den geforderten Abstandsregeln noch 34 Gäste pro Veranstaltung zulassen. Manche Künstler treten zwar auch vor weniger Publikum auf, um im Gespräch zu bleiben. „Damit können wir nicht überleben.“

„Wir durften nichts mehr machen, die Veranstaltungen sind mir weggebrochen“, erklärt Irtenkauf. Also habe er sich schon im Juli zu dem Schritt entschieden. Er habe den Mietvertrag gekündigt. Zehn Jahre hat er die Hebebühne betrieben. Wie es ihm jetzt geht? „Meine Gefühle sind zweigeteilt.“ Einerseits fehle ihm die Kleinkunst sehr, andererseits sei er froh, dass er noch alles rechtzeitig abgestoßen habe, weil im November dann der zweite Lockdown kam. „Ich habe derzeit so viel in meiner Hauptarbeit, einem ambulanten Pflegedienst zu tun, dass ich Probleme hätte, beides unter einen Hut zu bekommen.“





