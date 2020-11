Bezirksliga-​Check: Lorch mit Licht und Schatten über dem Strich

Der Fußball-​Bezirksligist Sportfreunde Lorch rangiert mit zwölf Punkten aus elf Spielen auf Rang 13 und damit auf einem Nichtabstiegsplatz – also genau dort, wo die Mannschaft von Jochen Herbst am Saisonende stehen möchte. Dennoch hofft Herbst für den weiteren Saisonverlauf auf mehr Konstanz als zuletzt.

Der bisherige Saisonverlauf: Drei Siege, drei Unentschieden und fünf Niederlagen weisen die Sportfreunde Lorch nach elf Spielen auf. Summa summarum ergeben sich daraus zwölf Punkte und der 13 . Tabellenplatz – der erste Nichtabstiegsrang. „Ziemlich wechselhaft mit Licht und Schatten“, bezeichnet Trainer Jochen Herbst den bisherigen Saisonverlauf. Extrem gute Spiele seien dabei gewesen – die drei Dreier glückten jeweils knapp, aber nicht unverdient beim Aufsteiger SSV Aalen ( 3 : 2 ) sowie daheim gegen die TSG Nattheim ( 4 : 3 ) und den SC Hermaringen ( 3 : 2 ) –, aber auch Partien wie das 0 : 4 gegen den Tabellenersten FV 08 Unterkochen oder das 0 : 4 am letzten Oktober-​Spieltag bei der drittplatzierten TSG Hofherrnweiler II, in denen man klar unterlegen war. Von einer „Monsterleistung“ seiner noch sehr jungen Truppe spricht Herbst im Zusammenhang mit dem spektakulären 3 : 3 gegen den Aufsteiger TV Steinheim, als die Lorcher bis in die Nachspielzeit hinein mit 1 : 3 zurückgelegen waren, sich dann aber noch auf den letzten Drücker ein Last-​Minute-​Unentschieden erkämpfen konnten.







