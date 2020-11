Vorweihnachtliches Waldstetten

Um den Bürgerinnen und Bürgern von Waldstetten und Wißgoldingen in Zeiten von Einschränkung und Verzicht wenigstens ein bisschen Freude zu machen und vorweihnachtliche Stimmung zu vermitteln, wollen Gemeinde, die Quartiersarbeit der Stiftung Haus Lindenhof und der Einzelhandel in der anstehenden Advents– und Weihnachtszeit verschiedene Projekte wieder aktivieren bzw. neu ins Leben rufen.

Da die bereits im Frühjahr für die Bürgerinnen und Bürger in Waldstetten mit allen Teilorten organisierte Nachbarschaftshilfe in Form eines Einkaufsdienstes, bei derHaushalte versorgt wurden, große Resonanz erfuhr, wolle man dies weiterführen. In der Vorweihnachtszeit sollen also wieder Einkäufe im Supermarkt, beim Metzger und Bäcker, beim Gemüse– und Obstladen oder in der Apotheke durch ehrenamtliche Helferinnen und Helfer erledigt werden. Jeder Kunde bekomme auch jetzt wieder einen festen Ansprechpartner zugeteilt, wodurch sich im Frühjahr gute und vertrauensvolle Kontakte entwickelt hätten. Was für Aktionen sonst noch geplant sind, steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.

