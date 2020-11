Corona zum Trotz: Ostalb-​Feuerwehren hundertprozentig einsatzbereit

Auch der im Ostalbkreis überwiegend ehrenamtlich geleistete Dienst der Brand– und Katastrophenschützer wird mehr und mehr durch Corona-​Schutzregeln geprägt. Die wichtigsten Aussagen jedoch von Kreisbrandmeister Otto Feil (Ostalbkreis) und Kommandant Uwe Schubert (Schwäbisch Gmünd) im Gespräch mit der Rems-​Zeitung: Die Einsatzbereitschaft der Feuerwehren ist trotz des mittlerweile zweiten Hochschnellens der Infektionszahlen hundertprozentig gewährleistet.

Und auch die stetige Fortbildung bleibt nicht auf der Strecke. Ganz im Gegenteil: Die beiden Feuerwehrchefs beschreiben ganz erstaunliche Ideen und Initiativen, wie engagierte und pfiffige Feuerwehrleute aus allen Dienstgraden schon seit Monaten „umgeschaltet“ haben auf Homeschooling, um beispielsweise angesichts von neuen Ausrüstungsgegenständen oder fabrikfrisch in Dienst gestellten Einsatzfahrzeugen weiterhin lückenlos auf dem neuesten Stand zu bleiben. Darüber berichtet die Rems-​Zeitung ausführlich in ihrer Ausgabe am Dienstag.

