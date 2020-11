Dehoga-​Chef Dagobert Kämmerer zur Schließung der Gastronomie

Die Schließung der Gastronomie ab dem heutigen Montag wird von vielen heiß diskutiert. Doch wie sehen die Betroffenen selbst die Anordnung und ihre Situation? Der Vorsitzende des Hotel– und Gaststättenverbands Dehoga im Ostalbkreis, Dagobert Hämmerer, beschreibt die zwei Seiten der Medaille.

Die Entscheidung von Bund und Ländern, die gesamte Gastronomie einen ganzen Monat lang zu schließen, trifft auch die Gastronomen und Hoteliers im Ostalbkreis hart. Daran besteht kein Zweifel. „Zumal sich die meisten an sämtliche Auflagen gehalten haben. Viele haben richtig Geld in die Hand genommen, um ihre Betriebe sicher zu machen“, erklärt Dagobert Hämmerer. Doch er sehe die Maßnahmen auch als gerechtfertigt an.





Warum er in Teilen Verständnis hat für die Entscheidung von Bund und Ländern, und wie er die Hilfszahlungen an die Gastronomen bewertet, erläutert Dagobert Hämmerer am 2 . November in der Rems-​Zeitung.



