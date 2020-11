Pater Shiju wird neuer Seelsorger im Leintal

Der aus Indien stammende Pater Mathew Shiju wechselt innerhalb des Dekanats Ostalb von der Seelsorgeeinheit Aalen zur Seelsorgeeinheit Leintal. Bislang als Pfarrvikar tätig, übernimmt er dort die Aufgabe als Administrator.

Montag, 02. November 2020

Heinz Strohmaier

21 Sekunden Lesedauer



Zur Seelsorgeeinheit Leintal gehören die Kirchengemeinden St. Georg in Leinzell-​Göggingen, Mariä Opferung in Horn, St. Sebastian in Schechingen und St. Vitus in Heuchlingen. In Aalen ist Shiju auch Ansprechpartner für die Salvator Kirchengemeinde. Der genaue Zeitpunkt des Wechsels wird im Hinblick auf die Erfordernisse in den Seelsorgeeinheiten im Zuge der Corona-​Krise noch festgelegt.

