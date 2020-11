Prügel statt Benzin

Normalerweise geht oder fährt man zu einer Tankstelle in , um zu tanken oder dort eine Kleinigkeit einzukaufen, wenn andere Läden schon zu haben. Im Remstal hingegen trugen drei Männer auf dem Firmengelände einen handfesten Streit aus.

So hat sich die Begebenheit aus der Sicht der Polizei abgespielt: Kurz nach 22 Uhr kam es am Samstagabend auf dem Gelände einer Tankstelle in Weinstadt-​Endersbach in der Schorndorfer Straße zunächst zu einem verbalen Streit zwischen drei Männern. Im Verlauf des Streits kam es zur körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Personen, wobei nach derzeitigem Kenntnisstand auch ein Schlagstock eingesetzt wurde.



Alle drei Männer erlitten bei den gegenseitigen Tätlichkeiten leichte Verletzungen. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

