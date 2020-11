Rauch im Polizeirevier Heubach

Fotos: edk

Man könnte davon ausgehen, dass zuviel gedruckt wurde und der Drucker im Keller des Heubacher Polizeireviers heiß gelaufen sei. Dem war nicht ganz so, trotzdem entstand im Keller eine starke Rauchentwicklung, so dass die Feuerwehr am Montag um die Mittagszeit eingreifen musste.

Montag, 02. November 2020

Heinz Strohmaier

23 Sekunden Lesedauer



Zehn Mann mit zwei Fahrzeugen der Freiwilligen Feuerwehr aus Heubach waren im Einsatz, dazu zwei Rettungswagen des DRK. Ein defektes Stromkabel am Drucker hatte die starke Rauchentwicklung ausgelöst, ein Brand entstand aber nicht. Das defekte Gerät konnte sofort ins Freie befördert werden, den „Gestank“ im Polizeirevier wird man noch eine Weile ertragen müssen.

