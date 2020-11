Größere Investition in Wohnungsloseneinrichtung geplant

Foto: nb

Das Gebäude, in dem die Wohnungsloseneinrichtung St. Elisabeth untergebracht ist, wurde um 1900 errichtet. Hier und da wurden kleinere Maßnahmen vorgenommen, ab 2021 sollen nun umfassende Umbau– und Sanierungsmaßnahmen erfolgen.

Es hat Tradition, dass am 19 . November, dem Gedenktag der heiligen Elisabeth von Thüringen, ein Gottesdienst in der Wohnungsloseneinrichtung St. Elisabeth stattfindet – zu Ehren der Patronin des Hauses. In diesem Jahr mussten die Bewohnerinnen und Bewohner der Caritas-​Wohnungslosenhilfe auf den gemeinsamen Gottesdienst mit Dekan Robert Kloker verzichten. „Der Gedenktag fällt aber nicht ins Wasser“, so der Münsterpfarrer, der den 19 . Novemberg zum Anlass nahm, um über die geplanten Umbau– und Sanierungsmaßnahmen im Haus St. Elisabeth und im Haus St. Martin zu informieren.





Welche Maßnahmen geplant sind und weshalb Spenden benötigt werden, das steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.



