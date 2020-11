Orgel im Franziskaner muss renoviert werden

Die Orgel der St. Franziskuskirche Schwäbisch Gmünd wird dieses Jahr 60 Jahre alt. Mit drei Manualwerken und 35 Registern ist sie das zweitgröße Instrument der Stadt und bis heute ein treues Werkzeug im Dienst der Kirchenmusik und der christlichen Verkündigung in der ehemaligen Klosterkirche. Allerdings gibt es einen erheblichen Renovierungsbedarf.

In ihrem äußerlichen Erscheinungsbild und auch in ihrem inneren Aufbau ist diese »Königin der Instrumente« ganz ein Kind ihrer Zeit. Gestalterisch passt sich das Instrument dem Raum an, ordnet sich ihm ein; sie ist gewissermaßen in die Linien des Raumes hineinkomponiert.







Was dieses besondere Instrument ausmacht und wo Handlungsbedarf besteht, wird am 21 . November in der Rems-​Zeitung erklärt!



