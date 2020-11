Wer backt in Gmünd die besten „Briegel“?

Foto: edk

Ottmar Schweizer ist überzeugt: Der Briegel ist ein Gmünder. Alles, was so ähnlich daherkommt, hat sich irgendwann aus dem „Nationalgebäck“ der Stauferstadt entwickelt. Und der frühere Mögglinger Schultes will dem Briegel zu mehr Popularität verhelfen — durch einen Wettbewerb mit Prämierung.

Freitag, 20. November 2020

Gerold Bauer

„Eigentlich hätte dieser Briegel längst viel mehr Aufmerksamkeit verdient, ob seiner Einmaligkeit und seiner Originalität. Niemals wurden Entstehung, Herkunft und Verbreitung wissenschaftlich untersucht, was ich für ein großes Versäumnis halte. Deshalb soll Versäumtes jetzt nachgeholt werden“, sagt Schweizer.







Was er bereits über das Gmünder Nationalgebäck herausgefunden hat und wie der Briegel-​Vergleichswettbewerb ablaufen soll, steht am 21 . November in der Rems-​Zeitung!



