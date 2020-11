Alkohol am Steuer: Gegen die Leitplanke geprallt

Symbol-​Foto: gbr

Sich mit Alkohol im Blut ans Lenkrad zu setzen, kann unangenehme Folgen haben. Für eine Autofahrerin kam beim Unfall in Waldhausen/​Weitmars zum Schaden auch noch der Verlust des Führerscheins.

Samstag, 21. November 2020

Gerold Bauer

28 Sekunden Lesedauer



17

30

57

207

29

8000

Und so hat sich das Unfallgeschehen laut Polizeibericht abgespielt: Am Freitagabend umUhr kam zwischen den Anschlussstellen Lorch-​Weitmars und Lorch-​Waldhausen eine-​Jährige mit ihrem Peugeotnach rechts von der Bab. Sie prallte gegen die Schutzplanken, wurde zurückgewiesen und kam entgegen der Fahrtrichtung auf dem Standstreifen zum Stehen. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka.Euro. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die Unfallverursacherin unter Alkoholeinfluss stand. Ihr Führerschein wurde einbehalten und eine entsprechende Anzeige wurde gefertigt.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



93 Aufrufe

115 Wörter

30 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Lorch ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb