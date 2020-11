Breitband auch im ländlichen Bereich von Alfdorf

Ein wichtiger Schritt für den notwendigen Breitbandausbau in den unterversorgten Teilorten und Gehöften in Alfdorf ist getan.

Samstag, 21. November 2020

Die Gemeindeverwaltung hat mit fachlicher Unterstützung durch den Zweckverband Breitbandausbau Rems-​Murr dieser Tage den Förderantrag bei der atene Kom GmbH gestellt, welche vom Bundesverkehrsministerium als Projektträger für die Durchführung des Bundesförderprogramms Breitbandausbau beauftragt wurde.





Wie es in Sachen schnelles Internet in Alfdorf nun weitergeht, steht am 21 . November in der RZ!



