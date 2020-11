Corona-​Schutz in großen Fabrikhallen — wie geht das?

Gastronomische Betriebe werden zugemacht, um die Ausbreitung von Corona zu bremsen. Doch was ist mit großen Fabrikhallen, in denen sich tagtäglich mehrere Hundert Menschen aufhalten?

Samstag, 21. November 2020

Gerold Bauer

Diese Frage wurde nicht zuletzt im sozialen Netwerk „Facebook“ immer mal wieder diskutiert. Vermutungen sind das eine, Fakten aber das andere. Die Rems-​Zeitung hat sich deshalb beim Landratsamt und beim größten Gmünder Arbeitgeber erkundigt, wie es mit dem Corona-​Schutz in Betrieben und Fabrikhallen aussieht.





Die rechtlichen Vorgaben und das konkrete Konzept von Bosch in Schwäbisch Gmünd werden am 21 . November in der Rems-​Zeitung beleuchtet!



