Kunstturnen: TV Wetzgau steht im Bundesliga-​Finale

Foto: Lämmerhirt

Am Ende stand ein 61 : 15 auf der großen Videowall der Gmünder Großsporthalle. Der TV Wetzgau hat nicht eine Sekunde Zweifel daran aufkommen lassen, über die Siegerländer KV ins Finale dieser so zerpflückten Bundesligasaison im Kunstturnen einzuziehen. Die Vizemeisterschaft haben die Gmünder damit schon einmal sicher.

Samstag, 21. November 2020

Timo Lämmerhirt

58 Sekunden Lesedauer



War der Boden schon häufig das Problem des TVW, legte man am ersten Gerät mit einem 11 : 0 gleich einmal den Grundstein für diesen am Ende doch lockeren Sieg. Wie froh man doch war, dass der spanische Ausnahmeturner Nestor Abad trotz der Corona-​Pandemie hatte für die Gmünder antreten können — am Ende hätte ihn der TVW vielleicht nicht einmal gebraucht. „Wahrscheinlich nicht, aber das weiß man ja vorher nie“, sagte ein zufriedener TVW-​Trainer Paul Schneider schmunzelnd. „Ich hätte mir auch einen engen Wettkampf gewünscht. Die Siegerländer aber waren geschwächt und sind ohne Ausländer angereist. Das hat man dann gesehen. Bei den Gästen war die dritte und vierte Position ganz schwach besetzt, das hat viel ausgemacht. Und wir waren auf allen vier Positionen sehr gut besetzt“, fuhr Schneider fort.



So wurde der Sieg am Ende sehr souverän eingefahren, einzig am Barren ließ man einige Punkte liegen beim 4 : 7 . Gegner im Finale am 19 . Dezember (wieder in Gmünd) wird vermutlich die TG Saar sein. Der KTV Straubenhardt hatte seine Teilnahme am Halbfinale abgesagt, die DTL prüft den Fall derzeit noch.





Ein ausführlicher Bericht folgt in der Montagsausgabe der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



158 Aufrufe

232 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb