CDU fordert reduzierte Gebühren an den Adventssamstagen

Die Tagesordnung des Gmünder Sozialausschusses – die Sitzung findet am Mittwoch statt – wurde um einen Antrag der CDU-​Fraktion erweitert. Diese schlägt vor, an den kommenden vier Adventssamstagen in den städtischen Parkhäusern die Gebühren zu reduzieren. Diese Gebühren und weitere Maßnahmen schlägt die Fraktion vor.

Die Gebühren in den Parkhäusern sollen auf einen Euro reduziert werden. Außerdem fordert die CDU-​Fraktion in ihrem Antrag, ab 12 Uhr keine Gebühren an den öffentlichen und gebührenpflichtigen Parkplätzen zu erheben.

Die CDU-​Fraktion hat den Antrag vergangene Woche in der Sitzung des Gemeinderates gestellt. In der Begründung weist die Fraktion darauf hin, dass die Corona-​Krise die Innenstadt erheblich belastet. Durch die Reduzierung von bzw. Verzicht auf Parkgebühren solle ein Beitrag zur Belebung der Innenstadt geleistet werden.





Auf welche Höhe die Kosten für die Stadt geschätzt werden und was die Verwaltung empfiehlt, das steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



