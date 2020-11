Fördermittel des Bundes für Breitbandausbau in Eschach

Justizstaatssekretär und Gmünder SPD-​Bundestagsabgeordneter Christian Lange freut sich für Eschach über den erfolgreichen Förderantrag. Die Förderquote der Bundesförderung beträgt 50 Prozent. Die Schließung der Versorgungslücke sei für die Einwohner und Unternehmen ein großer Gewinn, so Lange.

Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur leistet mit dem Breitbandförderprogramm einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung des im Koalitionsvertrag beschlossenen Ziels, noch in dieser Legislaturperiode Gemeinden, Gewerbegebiete, Krankenhäuser an das Gigabit-​Netz anzuschließen, die bisher deutlich unterversorgt waren.Die Bundesregierung erleichtert damit die bestehende Breitbandförderung in den Gebieten, in denen kein marktgetriebener Ausbau stattfindet, um Regionen als attraktive Lebens– und Industrieräume zu erhalten und weiterzuentwickeln.Eine Förderung kommt in Frage, wenn ohne eine staatliche Unterstützung der Breitbandausbau eines Gebietes nicht zustande kommt. Dies ist in Gebieten der Fall, die unterversorgt sind – also keineMbit/​s zur Verfügung haben – und auf Basis einer Marktabfrage auch vom Markt in Zukunft nicht wirtschaftlich erschlossen werden. Damit kann dann die Gemeinde oder der Landkreis für die betroffenen Gebiete einen Förderantrag beim Bund stellen. Lange: „Ich freue mich sehr für die Eschacher Bürgerinnen und Bürger und gratuliere herzlich zum erfolgreichen Projektantrag. Die Gemeinde Eschach erhältEuro aus Fördermitteln des Bundes. Die Förderquote der Bundesförderung beträgtProzent. Die Gesamtkosten für den Breitbandausbau belaufen sich insgesamt aufEuro. Die Schließung der Versorgungslücke ist für die Einwohner und Unternehmen ein großer Gewinn!“

