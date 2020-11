Sanierung am Bahnhofsgebäude

Foto: gbr

Der Gmünder Bahnhofsplatz wird dominiert vom repräsentativen Bahnhofsgebäude. Im Rahmen eines landesweiten Förderprogramms werden dort nun Renovierungsmaßnahmen durchgeführt.

Montag, 23. November 2020

Gerold Bauer

20 Sekunden Lesedauer



Diese Sanierung wird auch in energetischer Hinsicht Verbesserungen bringen und damit dem Umweltschutz dienen. Es geht nämlich um den Einbau neuer Fenster. An insgesamt 24 Bahnhöfen in Baden-​Württemberg finden derzeit und in den kommenden Wochen Maßnahmen statt, um die Attraktivität des jeweiligen Bahnhofs zu verbessern.







In der Montagausgabe blickt die Rems-​Zeitung auf diese aktuellen Maßnahmen und auf die Historie des stadtbildprägenden Bauwerks!



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



201 Aufrufe

83 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb