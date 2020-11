Corona-​Improvisation: Nach Cafe– nun auch Glühwein to go in Gmünd

Der bislang überwiegend sonnige November hätte nochmals für volle Straßencafes und Biergärten gesorgt. Doch der zweite Corona-​Lockdown machte den Gastronomen einen Strich durch die Rechnung. In Schwäbisch Gmünd bahnen sich Notlösungen an, so dass man nicht nur einen Cafe to go kaufen kann, um sich damit ein einsames Plätzchen zu suchen. Improvisiert wird nun auch mit Glühwein– und Imbissbuden.

Dienstag, 24. November 2020

Heino Schütte

Zwei Verkaufshütten gibt es schon, eine am Fünfknöpflesturm und eine auf dem Rechberg. Beim Ordnungsamt liegt eine weitere Anfrage vor. Somit weht doch noch ein Hauch von Weihnachtsmarkt durch Gmünd. Unter strengen Auflagen will die Stadtverwaltung diese Notlösungen tolerieren. Vieles hängt von der Disziplin der Gäste ab. Sie dürfen sich an den Buden nicht versammeln, sondern nur Glühwein, BratwurstCo flugs kaufen, um sich dann ein stilles, einsames Plätzchen zu suchen. Die Abstandsregeln und Versammlungsbeschränkungen müssen strikt eingehalten werden. Mehr über diese Experimente in der Dienstagsausgabe der Rems-​Zeitung.

