Eisglatte Haselbachtal-​Brücke: Elf Pkw krachten am Morgen ineinander

Fotos: hs

Zu einem folgenreichen Glatteisunfall ist es am Dienstagmorgen auf der B 298 bei Mutlangen gekommen. Mitten auf der Haselbachtal-​Brücke verloren plötzlich mehrere Autofahrer die Kontrolle über ihre Pkw. Elf Fahrzeuge krachten ineinander oder in die Leitplanken. Es gibt mehrere Verletzte.

Dienstag, 24. November 2020

Heino Schütte

Die Bwird voraussichtlich noch den ganzen Vormittag gesperrt bleiben. Der Unfall ereignete sich kurz vorUhr. Die Brücke muss sich innerhalb kürzester Zeit in eine Eisbahn verwandelt haben. Die Polizei klärt noch den genauen Hergang. Elf Personenwagen wurden in den Massencrash verwickelt. Feuerwehr Mutlangen und der Rettungsdienst sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Ein Autofahrer musste von der Feuerwehr aus seinem total demolierten Pkw befreit werden. Es sind mindestens vier Verletzte zu beklagen. Auch die Schnelleinsatzgruppe (SEG) wurde an die Unfallstelle gerufen, um die Unfallopfer und –beteiligten in der Eiseskälte zu betreuen. Die Haselbachtal-​Brücke gleicht einem Trümmerfeld. Ausführlicher bericht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

