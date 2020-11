Johanniskirche in einem ganz besonderen Licht

Mehr denn je wird die Johanniskirche während der Adventszeit in einem ganz besonderen Licht erstrahlen. Beginnend ab dem kommenden Wochenende wird nicht nur der Johannisturm beleuchtet, sondern auch die farbenprächtigen Ornamente am Chor der Kirche sowie das Rundbogenfenster am Westportal zur Geltung gebracht.

Prof. Dr. Hubert Herkommer, ein profunder Kenner der Stauferbasilika, wird die Szenen, die wöchentlich und im Wechsel in Szene gesetzt werden, in der Zeitung jeweils genauer erläutern. Der ganz besondere Lichterglanz ist auch den Veranstaltungstechnikern der Gmünder Firma Mixtown zu verdanken, die das Gesamtbeleuchtungskonzept konzipiert haben.





Die RZ berichtet in der Mittwochausgabe von diesem ganz besonderen Lichterglanz und den einzelnen Szenen.



