Mobilität, Gesundheit, Arbeiten und Wohnen prägend in Etat-​Reden

Ein Kreishaushalt ist mehr als eine Aufstellung von Zahlen. Der Etat ist stets ein politisches Statement — dies wirde in den Fraktions-​Reden deutlich.

Dienstag, 24. November 2020

Gerold Bauer

für Investitionen vorgesehen sind. Aber in allen Stellungnahmen spielte auch die aktuelle Corona-​Pandemie eine große Rolle. Daneben präsentierten die Vertreterinnen und Vertreter der Fraktionen und der Gruppe der FDP eine Fülle von weiteren Anregungen und Vorschlägen. Diese reichten von Fragen der Umwelt, des Verkehrs und der Mobilität über das Soziale bis zu Kultur und Tourismus.





Was die Fraktionen im Kreistag zum Zahlenwerk sagen, steht am 25 . November in der Rems-​Zeitung!



Zwar ist es in den Haushaltsreden der Fraktionen am Dienstag im Kreistagin erster Linie um Geld und Zahlen gegangen. Der von der Verwaltung vorgelegte Etatentwurf hat, wieberichtet, ein Gesamtvolumen vonMillionen Euro. Allein auf denSozialhaushalt entfallenMillionen, währendMillionen

