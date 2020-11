Schüler-​Ingenieure trotzen der Pandemie

Als MINT-​EC-​Schule ist es für das Rosenstein-​Gymnasium Heubach selbstverständlich, dass jedes Jahr eine SIA-​Ausbildung unter der Federführung von Studiendirektor und MINT-​Abteilungsleiter Michael Schellhammer stattfindet. Hierfür konnte die Schule mehrere Firmen in der Umgebung gewinnen.

Wie die Berufsorientierung in diesem Jahr aussah, das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Seit rund acht Jahren gibt es daher auch mit EMAG Heubach eine fruchtbare Schulpartnerschaft mit dem Rosenstein-​Gymnasium. Unter anderem kümmert sich die Ausbildungsabteilung um die Schüler aus der Kursstufe des Gymnasiums, die im Betrieb die praktische Umsetzung der SIA (Schüler-​Ingenieur-​Akademie) bewerkstelligen können. Theoretisch geschult werden die eigens ausgewählten Schüler von Michael Schellhammer.

