Brandstiftung — es werden Zeugen gesucht

Symbolbild

Von Unbekannten wurde am Dienstag gegen 16 Uhr an einem Anhänger die Überzugsplane in Brand gesetzt. Der Anhänger war an einer Baustelle in der Heidenheimer Straße im Bereich des Berufsschulzentrums abgestellt.

Mittwoch, 25. November 2020

Nicole Beuther

13 Sekunden Lesedauer



1000

07171

3580

Der Sachschaden beläuft sich auf ca.Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon/​entgegen.

22 Aufrufe

53 Wörter

7 Minuten Online



