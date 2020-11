Erste digitale Absolventenfeier an der Hochschule Aalen

Die Absolventenfeier der Hochschule Aalen fand in diesem Jahr zum ersten Mal digital statt und wurde live aus der Aula übertragen. Foto: Hochschule Aalen, Jan Walford

Alles neu, alles anders, aber trotzdem schön und feierlich: Rund 1300 Absolventinnen und Absolventen wurden an der Hochschule Aalen in diesem Jahr verabschiedet. Statt gemeinsam in der Aula wurde Zuhause vor dem Bildschirm gefeiert. Coronabedingt musste die Absolventenfeier digital stattfinden und wurde live auf YouTube übertragen.

Mittwoch, 25. November 2020

Nicole Beuther

„Herzlichen Glückwunsch, dass Sie durchgehalten haben“, lobte Hochschulrektor Prof. Dr. Gerhard Schneider. „Gehen Sie jetzt raus in die Welt und machen Sie was daraus.“ Es war für alle eine besondere Situation: Normalerweise sind an der Absolventenfeier knappStudierende, Eltern und Freude auf dem Campus und feiern ihren Bachelor– oder Masterabschluss. Dieses Jahr jedoch führte Moderator und Prorektor Prof. Dr. Markus Peter in einer leeren Aula durchs Programm und konnte nur virtuell per Live-​Stream mit den erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen anstoßen.

