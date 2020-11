Neuer Maßnahmenplan Landesstraßen

Wolfgang Dirscherl_​pixelio

Das Ministerium für Verkehr hat am Mittwoch die Ergebnisse der Evaluierung des Maßnahmenplans Landesstraßen den Landrätinnen und Landräten sowie Vertreterinnen und Vertretern der Kommunen im Rahmen einer Videokonferenz präsentiert. Der Ostalbkreis ist mit mehreren Projekten erfolgreich.

Mittwoch, 25. November 2020

Nicole Beuther

Als Neubaumaßnahmen wurden die Ortsumfahrungen Eggenrot, Zöbingen und Röhlingen im Zuge der Laufgenommen, als Ausbaumaßnahmen die Lzwischen Weiler in den Bergen und Bettringen sowie die Lzwischen Aalen und Brastelburg. Auch die Ortsumfahrung Heubach als „Neubaumaßnahme mit weit fortgeschrittener Planung (Neubau)“ ist enthalten. In der Rubrik Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen findet sich der. Bauabschnitt der Beseitigung des Bahnübergangs Neuler-​Schrezheim im Zuge der L. „Ich freue mich, dass wir mit dieser Vielzahl von Baumaßnahmen im Maßnahmenplan des Landes platziert sind. Insbesondere die Aufnahme der Maßnahmen im Zuge der List für uns von großer Bedeutung“, so Landrat Dr. Joachim Bläse, der sich gleichzeitig sowohl beim Land für die Berücksichtigung der Projekte als auch bei allen Landtagsabgeordneten für die politische Unterstützung bedankt.

