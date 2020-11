Bauernverbandsvorsitzender sieht Politik, Handel und Verbraucher in der Pflicht

Foto: gbr

Die Preise sind zu niedrig, gesetzliche Anforderungen an Betriebe zu hoch, und an der Wertschätzung für Produkte mangelt es stark. Laut Hubert Kucher, Vorsitzender des Bauernverbands Ostalb-​Heidenheim, läuft im Sektor Landwirtschaft derzeit vieles verkehrt.

Donnerstag, 26. November 2020

Nicole Beuther

24 Sekunden Lesedauer



„Die Landwirtschaft ist am Limit angekommen“, sagt Kucher und prophezeit: „Wenn sich daran nichts ändert, muss sie sich aus der deutschen Lebensmittelproduktion verabschieden.“ In der Pflicht sieht Kucher jetzt die Politik und den Lebensmittelhandel, aber auch den Verbraucher.





Was dem Vorsitzenden des Bauernverbands Ostalb-​Heidenheim Sorgen bereitet und wo es seiner Ansicht nach ein Umdenken geben muss, das steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



130 Aufrufe

98 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb