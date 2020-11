Besinnungszeit in der St.Franziskus-Kirche

„Ich bin sehr froh, dass wir diese schöne Tradition im Advent nicht unterbrechen müssen, sondern auch in diesem Jahr unsere Besinnungszeit mittags in der St.Franziskuskirche anbieten können!“, sagte Dekan Robert Kloker.

Donnerstag, 26. November 2020

Seit Jahren wird im Advent in der St. Franziskus-​Kirche um die Mittagszeit eine besinnliche Viertelstunde angeboten. Einen Massenandrang gab es schon bisher nicht, so dass auch nun nicht zu befürchten ist, die Besucherinnen und Besucher könnten das Corona-​Limit von rund 60 Personen im Gotteshaus sprengen.





Warum es sich lohnt, mittags dort eine „Auszeit“ zu nehmen und was in diesem Jahr anders als bisher läuft, steht am 26 . November in der Rems-​Zeitung!



