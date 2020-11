Bewusstsein für Demokratie entwickeln

Im Schulzentrum Leinzell hatten Schülerinnen und Schüler der achten und neunten Klasse in den letzten zwei Wochen die Chance, einen neuen Workshop der Katholischen Jugendreferate Ostalb zu erleben.

Donnerstag, 26. November 2020

Gerold Bauer

Im Rahmen der politischen Bildung konnten die Jugendlichen erkunden, was eine Demokratie ist und welche Entscheidungen sie in ihrem Leben, ihrer Schule oder ihrem Verein selbst treffen können.





Warum es so wichtig ist, dass junge Menschen ein Bewusstsein für ihre Möglichkeiten zur politischen Mitgestaltung entwickelt, wird in der RZ am 25 . November erklärt!



