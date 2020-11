Individuelle Trainings und Yoga stehen bei Normannia Gmünd an

Foto: Kessler

Der Amateurfußball ruht – und seit diesem Donnerstag wissen wir, dass er dies noch mindestens bis zum Ende des Jahres machen wird. Nicht überraschend kommt diese Absage für Normannia Gmünds Trainer Zlatko Blaskic, der die individuellen Trainings sowie die Video-​Einheiten ohnehin nur bis zum 1 . Dezember terminiert hatte.

Freitag, 27. November 2020

Timo Lämmerhirt

50 Sekunden Lesedauer



Vor allem beim Online-​Yoga, dem die Normannen wie schon beim Lockdown im Frühjahr einmal wöchentlich via Video nachgekommen sind, haben sich Mannschaft und Trainer des Verbandsligisten zumindest über den Bildschirm gesehen. Übernommen hatte die Yoga-​Einheiten wieder die Backnangerin Lena Backhaus. „Sie lässt diese Konferenz dann immer noch ein wenig offen und dann können wir uns alle noch ein bisschen unterhalten. Die Einheiten machen den Jungs Spaß und anstrengend ist es auch“, so Blaskic. In erster Linie dienen diese Einheiten aber nur dem Zweck, dass sich die Normannen nicht gänzlich aus den Augen verlieren. Viermal die Woche mussten die Blaskic-​Kicker ihren individuell ausgearbeiteten Trainingsplänen nachkommen, alle Daten werden in einer App hochgeladen, so dass auch eine Kontrollmöglichkeit für Spieler und vor allem Trainer besteht. „Ich weiß natürlich auch, dass diese Trainings nicht das Gelbe vom Ei sind, aber was sollen wir sonst machen?“, so Blaskic.





