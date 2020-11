Lions-​Club: Gutsle-​Rezepte als Buch

Foto: gm

Der Lions Club Limes-​Ostalb bietet sein neues Gutsle-​Rezeptbuch ab 28 . November auf dem Gmünder Wochenmarkt an. Der Titel lautet: „Feines Gebäck und Aufstriche“

Freitag, 27. November 2020

Gerold Bauer

Es handelt sich um ein Sammelsurium von Rezepten aus 13 Jahren Gutsle-​Verkauf auf dem Gmünder Weihnachtsmarkt, der leider in diesem Jahr aufgrund der Pandemie nicht stattfinden kann. Interessant sind die Rezepturen weiterer Köstlichkeiten. Der Buchverkauf findet statt von 8 bis 13 Uhr – auch an den darauffolgenden Samstagen vor Weihnachten an (der Stand befindet sich an der Ecke Pizzeria 6 x 6 /​Haus-​Rettenmaier). Der Titel lautet: „Feines Gebäck und Aufstriche“. Weitere Verkaufsstellen sind: Betten Kraus in Schwäbisch Gmünd und Aalen sowie Schuhhaus Braun in Heubach.







Der Preis beträgt nur 12 Euro. Der Reinerlös wird an den Gmünder Tafelladen gespendet.

