Beim „Berglesbeck“: Was macht den „Briegel“ so besonders?

Foto: gbr

Der „Briegel“ ist ein echtes Original aus dem Ostalbkreis, das man in dieser Art und Weise auch andernorts nicht in Bäckereien findet. Aber was macht dann den „Briegel“ so besonders?

Samstag, 28. November 2020

Gerold Bauer

37 Sekunden Lesedauer



Wenn es um Briegel geht, gibt es viele Experten, die sich in diesem Metier auskennen. Und die meisten heimischen Bäcker haben bezüglich dieser Spezialität regelrechte „Fan-​Clubs“, die jeden Eid darauf schwören würden, dass es dort, und nur dort die besten Briegel im ganzen Ostalbkreis gibt. Dies gilt auch für die Familie Weith aus Leinzell, die direkt neben dem Schloss ihre Backstube mit Ladengeschäft hat. Die RZ wollte für die Samstagsreportage ganz bewusst einen kleinen Handwerksbetrieb auf dem Land besuchen, um sich dort auf Spurensuche nach den Geheimnissen des legendären Gebäcks von der Ostalb zu machen.





Welche Zutaten man braucht und was letztlich den geschmacklichen Unterschied macht, wird am 28 . November in der Rems-​Zeitung vom „Berglesbeck“ erklärt!



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



257 Aufrufe

149 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Leinzell ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb