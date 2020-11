Fast eine halbe Million Euro für Ostalb-​Kreisstraßen

435 000 Euro zusätzlich – also fast jene halbe Million, die der CDU zunächst vorgeschwebt hatte – will der Kreis im kommenden Jahr in den Ausbau seiner Straßen stecken.

Dies hat der Kreistags-​Ausschuss für Umwelt– und Kreisentwicklung beschlossen. Vorausgegangen war eine längere Debatte, weil die Grünen das Geld ausschließlich in den Ausbau der Radwege investieren wollten. Schließlich einigte man sich aber auf die Formel, dass Radfahrer ja schließlich auch Straßen benutzen könnten und nicht immer eigene Wege brauchen.





