Gmünder Frauen gemeinsam gegen Gewalt an Frauen

Fotos: esc

Zwei Aktionen von Gmünder Frauen ergänzten den internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, der am vergangenen Mittwoch stattfand: Vor der Gmünder Volkshochschule verteilten altgediente Kämpferinnen für die Rechte von Frauen Flyer und Informationsmaterial, und vor dem Rathaus gab es eine beeindruckende Ansprache der ganz jungen Gmünder Frauen*initiative.

Samstag, 28. November 2020

Edda Eschelbach

35 Sekunden Lesedauer



10

30

Die erste Aktion startete schon gegenUhr mitten im Gewusel des Gmünder Wochenmarktes. Um auf sich und vor allem ihre Anliegen aufmerksam zu machen hatte sich eine starke Frauenallianz aus mehreren Frauenorganisationen vor dem Gebäude der Gmünder VHS eingefunden. Im Anschluss bewies vor dem Gmünder Rathaus die noch junge Frauen*initiative Schwäbisch Gmünd Biss und Kampfgeist für die Rechte der Frauen. Erst vor Kurzem fanden sich die jungen Gmünderinnen zusammen, die gemeinsam etwas bewegen wollen. Was die gemeinsamen Ziele und Anliegen der Gmünder Frauenorganisationen sind, steht am. November in der Rems-​Zeitung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



122 Aufrufe

140 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb