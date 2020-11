Amtseinsetzung von Christian Baron am 30 . November

Foto: gbr

Nach der Kandidatur und der Wahl steht nun für Christian Baron nun der nächste wichtige Schritt auf dem Weg zum Ersten Bürgermeister im Terminkalender: Die offizielle Amtseinsetzung mit Vereidigung.

Sonntag, 29. November 2020

Gerold Bauer

16 Sekunden Lesedauer



Dies findet am Montag, 30 . November, um 17 Uhr im Leuze-​Saal des Gmünder Stadtgartens statt. In diesem Rahmen wird die Ernennungsurkunde an Baron übergeben.







Details zum Thema findet man am 30 . November in der Rems-​Zeitung!



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



207 Aufrufe

67 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb