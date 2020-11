Lichterkette zwischen Augustinuskirche und Heilig-​Kreuz-​Münster

Foto: edk

Am Vorabend des ersten Advent wurde die Verbindung der katholischen und der evangelischen Kirchengemeinden in Schwäbisch Gmünd durch ein weiteres Band bestätigt. Mit Kerzen verließen die Gläubigen nach der gemeinsamen Adventseröffnung die Augustinuskirche und formierten sie zu einer großen Lichterkette zum Münster.

Sonntag, 29. November 2020

Edda Eschelbach

29 Sekunden Lesedauer



Angelehnt an das ökumenische Hausgebet im Advent feierten Dekanin Ursula Richter und Dekan Robert Kloker gemeinsam mit vielen Gläubigen zuvor eine Andacht, die unter dem Thema „Kind oder König“ stand. Begleitet von Bezirkskantor Thomas Brückmann sangen die beiden den Adventsklassiker „Macht hoch die Tür“ stellvertretend für die Gemeindemitglieder, die in der Kircher nicht singen dürfen.







Was sie den Gläubigen mit auf den Weg gaben, ist am 30 . November in der Rems-​Zeitung zu lesen.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



167 Aufrufe

118 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb