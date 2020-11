Kindergartenalltag in Coronazeiten

Keine Durchmischung der Gruppen, feste Erzieherteams, eine Aufteilung der Gruppen beim Spielen im Garten — auch der Kindergartenalltag ist geprägt von der Corona-​Verordnung. Die Kinder aber bekommen von alledem wenig mit. Ihnen Normalität zu bieten ist den Erzieherinnen das wichtigste Anliegen. Ein Anliegen, das in diesen Tagen mit besonderen Herausforderungen verbunden ist.

Dienstag, 03. November 2020

Nicole Beuther

Dass die Küchenuhr hier im Kindergarten gestellt wird, um den Kuchen rechtzeitig aus dem Ofen zu holen, ist nichts, was sich täglich wiederholt. Wenn Kindergartenleiterin Barbara Stierl und ihre Kolleginnen täglich die Uhren stellen, dann tun sie das aus einem anderen Grund — alle 45 Minuten, so steht es im Hygieneplan, muss für fünf Minuten gelüftet werden.





Es ist nicht irgendein Kuchen, dessen Duft an diesem Dienstagmorgen die Räume des Kindergarten Am Eichenrain in Lindach einhüllt. Es ist der Duft eines ganz besonderen Kuchens — jener fürs Laternenfest. Das findet dieses Jahr zwar nicht statt wie gewohnt, den Kuchen aber gibt es trotzdem. Ein Ritual von vielen, an dem festgehalten wird.

