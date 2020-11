Parfum-​Diebstahl und Raubüberfall

Symbol-​Foto: gbr

Unterschiedliche Täter stahlen in Gmünd Parfum im Wert von mehreren Tausend Euro beziehungsweise entrissen einem jungen Mann in der Oststadt seinen Geldbeutet.

Dienstag, 03. November 2020

Gerold Bauer

54 Sekunden Lesedauer



12

1

180

190

2

170

180

3

26

8

25

30

1

90

07171

3580

Zwei bislang nicht identifizierte Diebe betraten am Dienstag gegenUhr einen Drogeriemarkt im Bereich Kalter Markt und entwendeten aus der Auslage mehrere Parfüms im Wert von mehreren Tausend Euro. Anschließend stiegen sie in einen weißen VW T-​Cross mit ausländischem Kennzeichen und fuhren in Richtung Königsturmstraße davon. Beschreibung der Tatverdächtigen: Täter: männlich, ca.cm groß, normale Statur, trug schwarz-​weiße Nike-​Turnschuhe, eine Bluejeans sowie eine dunkelblaue Daunenwinterjacke und eine blaue Strickmütze. Täter: männlich, ca.cm groß, normale Statur, eine Bluejeans, einen blauen Pulli. Er hatte blonde kurze Haare und trug einen-​Tage-​Bart.An einem Spielplatz in der Werrenwiesenstraße wurde ein-​Jähriger am Dienstagmorgen gegenUhr von einer Frau angesprochen. Diese stieß ihn anschließend in ein Gebüsch, woraufhin ein Mittäter die Geldbörse des Geschädigten entriss. Die beiden Täter flüchteten anschließend in Richtung Innenstadt.Die Frau wird als etwaJahre alt beschrieben, trug einen braunen Mantel und hatte dunkle lange Lockenhaare. Ihr Mittäter wird auf etwaJahre alt geschätzt, ist ca.Meter groß, trug eine schwarze Jacke, eine schwarze Hose sowie weiße Schuhe. Er hatte ebenfalls dunkle Haare mit hellbraunen Stellen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



227 Aufrufe

219 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb