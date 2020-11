Problem Kindergartenplätze soll gelöst werden

In Lorch werden Kindergarten– und Kita-​Plätze heiß diskutiert. Mütter melden ihre Kinder bei mehreren Einrichtungen gleichzeitig an, um einen Platz zu sichern. Dadurch verschlechtert sich die Planbarkeit der Einrichtungen. Das könnte sich ab dem nächstem Jahr ändern.

Dienstag, 03. November 2020

Eva-Marie Mihai

2021





Jana Lenner arbeitet seit März im Lorcher Rathaus. Sie kümmert sich um die Anliegen der Kindergärten und Kindertagesstätten und die der Eltern. Und da hat sich einiges angestaut in den vergangenen Jahren. „Die Einrichtungen waren untereinander gar nicht vernetzt.“ Das Problem an der Sache: Wenn Eltern ihre Kinder bei mehreren Einrichtungen auf die Anmeldeliste setzen ließen, wussten die Einrichtungen oft nicht einmal, wenn sich die Eltern final für eine von ihnen entschieden hatten – oder sogar bis zum Termin der Eingewöhnung im Kindergarten wieder weggezogen waren.





Das soll sich nun ändern.



Es sei schon vorgekommen, dass Mütter vom Frauenarzt eine Schwangerschaftsbestätigung bekommen und sich danach direkt um einen Kita-​Platz für ihr ungeborenes Kind gekümmert haben, erzählt Jana Lenner, zuständige Sachbearbeiterin im Lorcher Rathaus. Die Vergabe von Kindergarten– und Kitaplätzen war in Lorch lange ungeklärt. Bürgermeisterin Marita Funk hatte den Punkt in ihren Wahlkampf aufgenommen. Nun will sie halten, was sie versprochen hatte. Absoll es ein Online-​System geben, in dem Eltern ihre Kinder anmelden können.

